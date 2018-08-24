بالتنسيق مع التحالف.. محافظة المهرة اليمنية تنشر قوات على الشريط الساحلي لمنع التهريب

نشرت السلطة المحلية في محافظة المهرة اليمنية قوات خفر الساحل في النقاط الساحلية التابعة لمديرية سيحوت، كمقدمة لنشرها على طول الساحل، لمنع التهريب، وحفظ النظام والقانون، وفق ما ذكرت وكالة أنباء سبأ.

ونقلت الوكالة عن محافظ المهرة، راجح سعيد باكريت، اليوم الجمعة، أن “النقاط الأمنية التي ستكون على الشريط الساحلي للمحافظة هي عبارة عن قوات خفر السواحل، لقطع دابر التهريب، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن”.

وأشار باكريت إلى أنه “سيتم استيعاب عدد من أبناء المناطق الساحلية التي استهدفتها الخطة الأمنية لحماية الشريط الساحلي، وسيكون لهم الأولية في التسجيل لزيادة قوة خفر السواحل”.

وأوضح المحافظ أن هذه القوات التي ستُنشر لحماية السواحل ستضم وحدات من قوات الأمن العام، والجيش، وستعمل بتنسيق عالٍ مع قوات التحالف العربي المشترك في المحافظة.