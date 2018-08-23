مقتل خبير متفجرات وإصابة 4 آخرين في عاصمة اليمن المؤقتة عدن

قُتل أحد خبراء المتفجرات، وأُصيب 4 آخرون اليوم الخميس نتيجة انفجار قنبلة موقوتة في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، في بيان له “إن خبير المتفجرات العقيد عبد الله علي سرحان، قُتل أثناء تفكيكه قنبلة موقوتة وضعت أمام أحد المطاعم الشعبية بمدينة الشيخ عثمان التابعة لعدن”.

وأضاف بقوله: “أصيب في الحادث 4 من العاملين في مجال تفكيك الألغام كانوا يرافقون العقيد سرحان أثناء قيامه بالمهمة”.

وبلغ عدد ضحايا العاملين في مجال تفكيك الألغام والمتفجرات منذ أن بدأت المعارك في اليمن، 28 قتيلًا و60 جريحًا، بينهم 20 معاقًا، بحسب إحصائية سابقة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن.