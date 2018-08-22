اليمن.. ضبط زورق يحمل مواد متفجرة في طريقه للحوثيين‎ (صور)

ضبطت قوات خفر السواحل التابعة لألوية العمالقة، مساء الأربعاء، زورقًا بحريًا في البحر الأحمر يحمل أطنانًا من المواد المتفجرة، في طريقه للميليشيات الحوثية بالحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته على “فيسبوك”، أنه “وأثناء عملية للبحث عن إحدى الزوارق المفقودة منذ يومين، تم اعتراض إحدى الزوارق وجرى ضبطه”.

ونقل المركز عن قائد قوات عمالقة خفر السواحل، صفوان العزيبي، أن “الزورق المضبوط “قدم من ميناء زيلع الصومالي باتجاه الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة، حسب ما أكد طاقم الزورق”.

وأضاف العزيبي أن الزورق “كان يحمل 273 برميلًا من مادة البارود شديدة الانفجار”.

وتابع أنه “جرت معاينة المتفجرات ومصادرتها تمهيدًا لإتلافها”.