زعيم الحوثيين يدعو اليمنيين للتضحية بأبنائهم في عيد الأضحى

سخر اليمنيون، من دعوة زعيم ميليشيا الحوثيين، عبدالملك الحوثي، اليمنيين، إلى النفير والتوجه إلى جبهات القتال، للتضحية بأرواحهم، أسوة بتضحية نبيّ الله إبراهيم بابنه النبي إسماعيل (عليهما السلام) بعد رؤياه في المنام.

وقال الحوثي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إن على اليمنيين أن يتعلموا من درس نبي الله، إبراهيم وابنه إسماعيل، في تقديم التضحيات، من أجل أن تكسب الأمة “العزة والخير وحسن العاقبة”.

وطلب الحوثي من اليمنيين، التوجه والنفير إلى جبهات القتال، وفي مقدمتها جبهة الساحل الغربي، التي قال إن “العدو يسعى فيها للتصعيد خلال هذه الأيام”، وفقًا لما نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من موقع وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وتندر اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، على المقارنة التي وضعها زعيم ميليشيا الحوثيين، بين التضحية لوجه الله، والتضحية لخدمة هدف سياسي والمشروع الإيراني، وطريقة الحوثي في استقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تحويل المناسبات الدينية إلى مآتم في مئات المنازل اليمنية.

وقال الصحفي اليمني، عبدالناصر المملوح، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “عبدالملك الحوثي، وبمناسبة العيد، قال إن من قدّم ابنه للقتال معهم في الساحل الغربي، يرتقي إلى مستوى نبي الله إبراهيم.. ليش ما يقدم ابنه جبريل؟”.

وتتكبد ميليشيا الحوثي، المزيد من الخسائر البشرية في أعداد مقاتليها في مختلف الجبهات اليمنية، التي تخوض فيها مواجهات عنيفة مع القوات الموالية للحكومة الشرعية المسنودة من قوات التحالف العربي المشترك، لا سيما جبهة الساحل الغربي، بمحافظة الحديدة، التي تشهد تقلصًا متزايدًا للمساحة الجغرافية التي كانت تسيطر عليها الميليشيا.