الناشطة اليمنية هند الإرياني تسخر من الزنداني وتدعوه للعيش في دولة “داعش”

ردت الناشطة السياسية اليمنية هند الإرياني، بشكل ساخر على الداعية والقيادي “الإخواني” محمد عبدالمجيد الزنداني؛ لاعتباره العلمانية نظامًا سيئًا، رغم إقامته في دولة تركيا العلمانية، داعية إياه للعيش في دولة تنظيم “داعش“، لتطبيق نظرياته الدينية.

وجاءت سخرية الكاتبة من الزنداني؛ ردًا على بيان أصدره الزنداني منتقدًا بشدة الدعوات لدولة علمانية في اليمن، حيث قالت الإرياني عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك”، الإثنين: “في تركيا الميراث يقسم بالتساوي بين المرأة والرجل، ولا يحق للرجل الزواج بأكثر من امرأة واحدة”.

في تركيا الميراث يقسم بالتساوي بين المرأة والرجل، ولا يحق للرجل الزواج بأكثر من امرأة واحدة. نظام علماني وليس… Posted by Hind Al-Eryani on Monday, August 20, 2018

وأردفت الإرياني بقولها: “ويأتي محمد عبدالمجيد الزنداني من داخل تركيا يقول لنا العلمانية سيئة، إن كانت سيئة اذهب وعش في دولة داعش، هناك تطبيق حقيقي لنظرياتك الدينية”.

واتهمت الإرياني، أستاذ الفقه في كلية الشريعة، بأنه يريد حرمان اليمنيين من تطبيق النظام العلماني؛ بهدف شخصي، ليتمكن من التحكم بالشعب اليمني باسم الدين الإسلامي، قائلة له: “لكنك تعيش في دولة علمانية وتتمتع بهذا النظام، وتريد أن تحرم اليمنيين منه؛ ليسهل عليك التحكم بهم باسم الدين”.

وكان الزنداني أصدر بيانًا عبر ما يسمى “هيئة علماء اليمن”، التي يديرها، واصفًا الدعوة لإقامة دولة مدنية علمانية في اليمن بأنها “خبيثة.”