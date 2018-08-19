اليمن: لقاء حسن نصر الله مع الحوثيين يؤكد تورطه بالحرب

أكدت السفارة اليمنية في واشنطن، الأحد، أن لقاء ممثلي ميليشيات الحوثي بأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس، دليل على دور الأخير المزعزع لاستقرار اليمن وتدخله المباشر في الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر” إن “الزيارة الأخيرة للحوثيين للبنان ولقاءهم بقيادة حزب الله، دليل آخر ضمن الأدلة الدامغة على الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الحزب ودعمه للحوثيين باليمن”.

وأضافت أن “اللقاء جاء قبل أسبوعين من الجولة القادمة من محادثات السلام التي ستعقدها الأمم المتحدة في جنيف، للوصول إلى وقف الحرب المندلعة في البلاد منذ مطلع العام 2015”.

وكان المتحدث باسم الحوثيين، ورئيس وفدهم المفاوض، محمد عبدالسلام، نشر عبر صفحته بموقع “تويتر”، صورة تجمع ممثلي الحوثيين بحسن نصر الله.

وقال “التقينا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم”.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للأطراف اليمنية للمشاركة في مباحثات في جنيف سبتمبر/أيلول المقبل.