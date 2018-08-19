الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات استراتيجية بمحافظة البيضاء

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من السيطرة على مرتفعات جبلية “استراتيجية”، وذلك بعد معارك مع مسلحي جماعة الحوثي بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

ووفق مساعد قائد محور بيحان، المقدم عبدالوهاب بحيبح، فإن “الجيش الوطني في محور بيحان، وبمساندة مقاتلات التحالف العربي، حرر أهم المرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض الاستراتيجية، بعد معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية”.

وقال بحيبح في تصريح نقله موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، إن “قوات الجيش سيطرت على مساحات واسعة، تقدر بنحو 18 كم مشيرًا إلى أن “الجيش تمكن من السيطرة على مفرق ظهر البياض الاستراتيجي”.

وأكد بأن الحوثيين تكبدوا خلال معارك اليومين الماضيين، أكثر من 26 قتيلًا وعشرات الجرحى وعدد من الأسرى إضافة إلى الحصول على آليات وعربات قتالية كانت بحوزة الحوثيين.

ولفت بحيبح إلى أنه “لم يتبق سوى أجزاء بسيطة من سلسلة جبال البياض سيتم تحريرها خلال الساعات القادمة”.

وأعلن الجيش اليمني في وقت سابق البدء بعملية عسكرية واسعة للسيطرة على ما تبقى من مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.