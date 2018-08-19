اليمن.. أهالي سقطرى يتظاهرون رفضًا لحملة “إخوانية” جديدة تستهدف الدور الإماراتي في الأرخبيل

تظاهر مئات من أبناء سقطرى اليمنية اليوم الأحد رفضًا لحملة إخوانية جديدة تستهدف تشويه الدور الإماراتي الإنساني في الأرخبيل، وعرقلته عبر تحركات من السلطة المحلية وحملات من نشطاء الجماعة وأذرعها الإعلامية.

وأعرب المحتجون عن تنديدهم بممارسات المحافظ المؤيّد للإخوان لافتين إلى أنه يعرقل العملية التنموية الممولة من الإمارات وذلك بهدف الاستحواذ عليها وإيقاف العمل بقطاعات الكهرباء والطرق والتعليم وغيرها من جوانب العمل الإنساني الذي تؤديه الإمارات في الأرخبيل وغيره من المناطق اليمنية.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت توجيه إنذار شعبي للسلطة المحلية بعدم عرقلة العملية التنموية وعدم مضايقة المانحين في إشارة إلى الإمارات وإبقاء قطاع الكهرباء لمؤسسة خليفة.

وتحدث الناشط مالك اليزيدي اليافعي عن “انتفاضة عارمة للأهالي في جزيرة سقطرى، ويوجّهون فيها إنذارًا أخيرًا للحكومة الشرعية، وعلى رأسهم محافظ المحافظة الإصلاحي معبرين فيها عن سخطهم واستنكارهم لما تقوم به الشرعية من توقيف وعرقلة لجهود التنمية في المحافظة والتي تقف خلفها الجهات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن(الإصلاح).”

انتفاضة عارمة للأهالي في جزيرة سقطرى ويوجهون فيها إنذار اخير للحكومة الشرعية وعلى رأسهم محافظ المحافظة الإصلاحي معبرين فيها عن سخطهم واستنكارهم لما تقوم به الشرعية من توقيف وعرقلة لجهود التنمية في المحافظة والتي تقف خلفها الجهات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن(الإصلاح) pic.twitter.com/6oMepCLSqF — مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) August 19, 2018

ورأى نشطاء آخرون في التظاهرة، انتفاضة شعبية ضد حملات تلفيق جديدة تستهدف الإساءة للإمارات رغم ما قدَّمته لليمن في إطار دورها المشهود في التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولفت النشطاء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الدور الإماراتي في سقطرى وغيرها من مناطق اليمن ضمن محاولات تشويه باءت كلها بالفشل في ظل ما يلمسه الأهالي بأنفسهم من مواقف الإمارات والتحالف المساند لهم في مختلف المناطق.