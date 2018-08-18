مقتل 8 قيادات حوثية بمعارك عنيفة في صعدة

لقي 8 قيادات في مليشيات الحوثي مصرعهم السبت، بمعارك عنيفة مع الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن تحرير مواقع جديدة في صعدة.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش على لسان قائد الكتيبة الأولى في ألوية الدعم والإسناد، العقيد سليمان الحريبي، إن “قوات الجيش حررت مواقع في جبل الغرة ومحيطه، وبمنطقة محجر باقم الشرقي وصولا لمشارف حارة الشرف بمركز مديرية باقم، عقب معارك ضارية مع الحوثيين”.

وأضاف أن المعارك خلّفت عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية كبيرة، إضافة لتدمير آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأشار الحريبي إلى أن من بين القتلى 8 قيادات حوثية هم: ناصر الحنبي مسؤول الإمداد بالجماعة، وعلي سالم النواري مسؤول التحشيد، ومحمد جبران ضيف الله الذويبي، مشرف ثقافي.

ومن بين القيادات أيضا، عبدالسلام أحسن الضحياني مسؤول استطلاع، ونبيل محمد الهادي مشرف القناصين في مديرية باقم، وأبو أنور المطري مشرف مجموعة الاقتحام، إضافة إلى علي عبدالغفور الهادي، وأحمد صلاح قذان.