بعد إحالة قياديين في المقاومة للمحاكمة.. هادي يثير غضب “الجنوب”

أثار قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إحالة قياديين عسكريين من المقاومة الجنوبية إلى المحاكمة، غضب عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأصدر هادي، في وقت سابق من يوم السبت، قرارًا بإحالة القياديين منير محمود أحمد المشالي (أبو اليمامة)، وعبد الناصر راجح البعوة (أبو همام)، إلى القضاء، على خلفية اشتباكات وقعت خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم.

لكن القرار اعتبر من قبل العديد من رموز الحراك الجنوبي تعديًا على رمزين مهمين من رموز مقاومة الجنوب، لاسيما أنهما ينسب لهما بشكل كبير دور مشهود في فرض الأمن والاستقرار في عدن، ويتمتعان بشعبية جارفة.

واعتبر نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن إحالة القياديين للمحاكمة بمثابة تعد على كل شعب الجنوب، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “ # كلنا_ابو_اليمامة_كلنا_ابو_همام إحالة شعب الجنوب للمحاكمة !! سنرى مَن سيحاكم مَن ؟!!!”.

#كلنا_ابو_اليمامة_كلنا_ابو_همام إحالة شعب الجنوب للمحاكمة !! سنرى مَن سيحاكم مَن ؟!!! — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 18, 2018

وقال القيادي أحمد عمر بن فريد: “اليوم فقط تذكر هادي أن لديه قضاء وقانونًا ..! لكن هذا القضاء لا يجوز له أن يقترب من أكبر مؤسسي الفساد ولو حتى بالمساءلة! حتى وإن شهد وأثبت بالدليل المحافظ المفلحي على فساد بن دغر والعيسي! واليوم يطالب بإحالة أبو اليمامة وأبو همام إلى القضاء”.

اليوم فقط تذكر هادي أن لديه قضاء و قانون ..! لكن هذا القضاء لا يجوز له أن يقترب من اكبر مؤسسي الفساد ولو حتى بالمساءلة ! حتى و إن شهد واثبت بالدليل المحافظ المفلحي على فساد بن دغر والعيسي !

واليوم يطالب بإحالة أبو اليمامة وأبو همام إلى القضاء !#كلنا_ابو_اليمامة_كلنا_ابو_همام pic.twitter.com/qtjzm24dB8 — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) August 18, 2018

وغرد القيادي جمال بن عطاف، قائلاً: “ # ابو_اليمامه_خط_احمر وخلفه 7 مليون جنوبي لا يقبلون علم دولة الإحتلال يا شرعية حزب الإصلاح”.

#ابو_اليمامه_خط_احمر وخلفه 7 مليون جنوبي لا يقبلون علم دولة الإحتلال يا شرعية حزب الإصلاح. — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) August 18, 2018

وانتقد الإعلامي اليمني ياسر اليافعي قرار هادي بالقول: “هادي يثبت أنه يتمسك بمن بخنقه ويطعن من رفع رأسه وصنع له الإنجازات !!”.

#كلنا_ابو_اليمامة_كلنا_ابو_همام هادي يثبت انه يتمسك بمن بخنقه ويطعن من رفع رأسه وصنع له الانجازات !!#ابو_اليمامه_خط_احمر — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) August 18, 2018

وكانت اشتباكات قد اندلعت صباح اليوم السبت في الكلية العسكرية في منطقة صلاح الدين غرب عدن، بين قوات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني مع قوات من الكلية العسكرية في صلاح الدين، على خلفية رفع علم اليمن “الوحدة” في مراسيم حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب.

وذكرت مصادر محلية أن اتفاقًا جرى يوم أمس بين القوات العسكرية والمقاومة الجنوبية، على إقامة حفل التخرج دون رفع أي أعلام داخل المعسكر، لكن ذلك يبدو بأنه لم ينفذ؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين سقط ضحيتها أحد طلاب الكلية وإصابة اثنين آخرين.