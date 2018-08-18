ألوية العمالقة تسيطر على مركز شرطة مديرية الدريهمي في الحديدة (فيديو)

تمكنت الوية العمالقة من إحكام سيطرتها على مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانفلاتية.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة عبر ‏‏حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر سيطرة الألوية على مركز مديرية الدريهمي، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأظهر الفيديو قوات العمالقة وهي تحكم سيطرتها على المركز، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي في المنطقة.