مقتل الإعلامي اليمني أحمد المصعبي في جبهة البيضاء

مقتل الإعلامي اليمني أحمد المصعبي في جبهة البيضاء

اشتهر المصعبي بتغطيته للمعارك مع الحوثيين، منذ بداية مواجهات طرد الميليشيات الإيرانية.

المصدر: إرم نيوز

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مقتل الإعلامي أحمد المصعبي، أثناء تغطيته للمعارك الدائرة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الأرياني في تغريدة بحسابه في تويتر: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ استشهاد الإعلامي البطل في جبهة البيضاء الملاجم، اليوم السبت 18 أغسطس 2018، وهو في الصفوف الأمامية يغطي انتصارات الجيش الوطني بكل قوة وشجاعة واقتدار، رحم الله الشهيد البطل، وأسأل الله أن يعصم قلوبنا وقلوب أهله ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “إننا إذ ننعى إلى الوسط الإعلامي والصحفي استشهاد الصديق البطل ، لنتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أهل الشهيد وذويه وكل محبيه”.

واشتهر المصعبي بتغطيته للمعارك مع الحوثيين، منذ بداية مواجهات طرد الميليشيات الإيرانية، وأصيب عدة مرات في الجبهات، إلا أنه واصل عمله الميداني بشجاعة مشهودة.

وولد المصعبي في مديرية عين، غرب محافظة شبوة جنوب اليمن.

 

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