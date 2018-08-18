مقتل الإعلامي اليمني أحمد المصعبي في جبهة البيضاء

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مقتل الإعلامي أحمد المصعبي، أثناء تغطيته للمعارك الدائرة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الأرياني في تغريدة بحسابه في تويتر: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ استشهاد الإعلامي البطل #احمد_المصعبي في جبهة البيضاء الملاجم، اليوم السبت 18 أغسطس 2018، وهو في الصفوف الأمامية يغطي انتصارات الجيش الوطني بكل قوة وشجاعة واقتدار، رحم الله الشهيد البطل، وأسأل الله أن يعصم قلوبنا وقلوب أهله ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “إننا إذ ننعى إلى الوسط الإعلامي والصحفي استشهاد الصديق البطل # احمد_المصعبي، لنتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أهل الشهيد وذويه وكل محبيه”.

٢-إننا إذ ننعي الى الوسط الاعلامي والصحفي استشهاد الصديق البطل #احمد_المصعبي ،نتقدم بخالص التعازي واصدق المواساة الى أهالي الشهيد وذويه وكل محبيه سائلين المولى عز وجل ان يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. انا لله وانا اليه راجعون.. pic.twitter.com/2EPCmddQGD — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 18, 2018

١-ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ استشهاد الاعلامي البطل #احمد_المصعبي في جبهة البيضاء الملاجم اليوم السبت18اغسطس2018وهو في الصفوف الأمامية يغطي انتصارات الجيش الوطني بكل قوة وشجاعة واقتدار

رحمة الله الشهيد البطل

واسئل الله ان يعصم قلوبنا،وقلوب واهله ومحبيه

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/4yUUOsMx3q — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 18, 2018

واشتهر المصعبي بتغطيته للمعارك مع الحوثيين، منذ بداية مواجهات طرد الميليشيات الإيرانية، وأصيب عدة مرات في الجبهات، إلا أنه واصل عمله الميداني بشجاعة مشهودة.

وولد المصعبي في مديرية عين، غرب محافظة شبوة جنوب اليمن.