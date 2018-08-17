الجيش اليمني يعلن السيطرة على سلاسل جبلية “استراتيجية” شمالي البلاد

تمكن الجيش اليمني، مساء الجمعة، وبإسناد من قوات التحالف العربي، من تحرير سلسلة جبال قشعان، ونجد نضا، ومنقله، وايعاره، في منطقة سلبه بمديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وبيّن رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، أن “قوات الجيش الوطني تتقدم بشكل متسارع لاستكمال تحرير ما تبقى من المديرية، وسط تهاوي فلول الميليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد (دون أن يحددها)”، وفق الأناضول.

وأشاد الجعيدي بدور قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي قال إنها “استهدفت عددًا من مواقع الحوثيين بغارات جوية، أسفرت عن تدمير آليات ومدرعات تابعة لهم”.