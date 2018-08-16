الجيش اليمني يحرر مركز مديريتي “حيران” “وباقم” شمال البلاد

سيطر الجيش اليمني، اليوم الخميس، على مركز مديريتي “حيران وباقم”، في محافظة حجة (شمال غرب)، إثر معارك خاضتها قواته ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لقوات المنطقة العسكرية الخامسة، في بيان، إن قوات المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت اليوم، من تحرير مركز مديريتي حيران وباقم، في محافظة حجة، بعد معارك مع الحوثيين، الذين سيطروا عليه على مدار أكثر من ثلاث سنوات”.

وأضاف المركز، أن “حيران هي المديرية الثانية في حجة، التي يحررها الجيش اليمني من المليشيا الحوثية، وذلك بعد السيطرة في وقت سابق، على مديرية ميدي”.

وأشار إلى أن قوات الجيش، استطاعت إحكام سيطرتها أيضًا على الطريق الرئيس المؤدي من مديرية حرض في حجة، إلى محافظة الحديدة (غرب)، والذي يؤدي أيضًا إلى المملكة العربية السعودية.