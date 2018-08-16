الجيش اليمني يسيطر على معاقل استراتيجية للحوثي في صعدة (فيديو)

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من السيطرة على مديرية “باقم”، شمال غرب “صعدة”، شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وبالسيطرة على مديرية “باقم” التي تبعد 20 كلم فقط من مركز مديرية “ضحيان” مسقط رأس عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين، تكون أول مديريات محافظة صعدة، قد سقطت بيد قوات الجيش اليمني.

وقال قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي، إن “قوات اللواء 102، ولواء الدعم والإسناد تمكنت اليوم من السيطرة على مركز مديرية “باقم”، 20 كلم، إلى الشمال الغربي من “ضحيان” معقل الحوثيين.

وأضاف، أن “قوات اللواء 102 ولواء الدعم والإسناد، شنت هجومًا كبيرًا على قوات الحوثي في مدينة “باقم” و”الجبال” المحيطة منذ أمس الأربعاء، تكللت بالسيطرة على مركز المدينة”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وتابع قائلاً: “سقط خلال تلك المواجهات العشرات من عناصر الحوثيين، بين قتيل وأسير فيما تقوم قوات الجيش حاليًا بعملية تمشيط داخل شوارع المدينة والجبال المحيطة بها”.

ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

في ذات الإطار، أفاد موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني عن تحرير قوات الجيش مواقع جديدة في مديرية “كتاف” شرقي محافظة “صعدة” شمالي البلاد.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع في قرية “قطيبة”، عقب معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع مليشيا الحوثي.

يأتي ذلك في وقت قال فيه ناشطون إن القوات المسلحة مسنودة بطيران التحالف العربي حررت عددًا من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر أحد أهم وأكبر الأسواق بالمحافظة.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تظهر جانبًا من العمليات العسكرية والضربات التي يوجهها الجيش اليمني مدعومًا بقوات التحالف على معاقل الحوثي في صعدة.