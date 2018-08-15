الجيش اليمني يدمر ثكنات للحوثي في جبهتي صرواح والمصلوب

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني بنيرانها ثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في جبهتيْ “صرواح” غربي محافظة مأرب والمصلوب غربي محافظة “الجوف”.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني أن مدفعية الجيش قصفت، الثلاثاء، تجمعاً لمليشيا الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني قوله إن القصف استهدف تجمعًا لعدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيات، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة.

وأكد المصدر أن القصف أدى إلى تدمير الآليات القتالية المتواجدة في الموقع ومصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.