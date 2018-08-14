محافظ تعز يتعرض لمحاولة اغتيال في عدن اليمنية (صور)

تعرض أمين أحمد حمود محافظ محافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال أصيب على إثرها في حين أفادت مصادر محلية بمقتل اثنين من مرافقيه”.

وشهد حي “إنماء” غرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، انفجارًا عنيفًا، أعقبه إطلاق نار بين عدد من المسلحين.

وهرعت قوات الأمن وسيارات الدفاع المدني والإسعاف للمنطقة؛ لمتابعة الأوضاع في منطقة الانفجار، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت تقارير محلية، أن الانفجار وقع أثناء مرور موكب المحافظ في الشارع الرئيسي بمدينة “إنماء”، عقب خروجه من منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة، فضل حسن العمري، الواقع في نهاية الشارع ذاته.

والتقى محافظ تعز الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، في قصر “معاشيق” بمدينة عدن، وناقشا الكثير من الأمور المتعلقة بتحرير المحافظة من قبضة الحوثيين.