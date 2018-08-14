هجوم مباغت للجيش اليمني على ميليشيا الحوثي في تعز

شهدت جبهة “مقبنة” غربي محافظة تعز، في وقت متأخر من يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بعدما شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيا الحوثي.

وذكر مصدر أمني أن “أن الهجوم تركز على مواقع تمركز المليشيا في قرية الفضال وجبل الحصن في مديرية مقبنة”، لافتًا إلى أن “مدفعية الجيش شاركت في الهجوم وقصفت مواقع المليشيا”.

وحسبما نقله موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن المصدر، فإن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وكانت مواجهات عنيفة، حسب الموقع، قد اندلعت الاثنين، بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في الخطوط الأمامية لجبهة “الضباب” غربي محافظة تعز.

وتركزت المواجهات في مناطق “حذران” وتبة “مؤكنة” ومنطقة “الصياحي” و”تبة الخلوة”، وقد امتدت إلى محيط قرية “تبيشعة” غرب “جبل المنعم”، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.