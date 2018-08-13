بن بريك يهاجم “الإصلاح” ويدعو لإيقاف العبث بتعز اليمنية

هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، حزب الإصلاح اليمني، مؤكدًا أن هجوم مقاتلي الحزب يأتي لتخفيف الضغط على الحوثيين في الساحل الغربي بحسب قوله.

وقال بن بريك في تغريدة له على “تويتر”: إن “ميليشيات الإصلاح في تعز تهاجم السلفيين ومن معهم من الشرفاء، الذين قهروا الحوثي لإرباك الجبهات الضاغطة على الحوثي في الساحل الغربي”.

وأضاف أن على رئاسة الجمهورية أن تتدخل وتوقف عبث حزب الإصلاح في تعز، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تحركها لإيقاف القتال، سيكون للأمر تبعات وخيمة، مؤكدًا أن السلفيين الذين خرجوا لنصرة دماج، سيخرجون لنصرة السلفيين في تعز .

مليشيات الإصلاح في تعز تهاجم السلفيين ومن معهم من الشرفاء الذين قهروا الحوثي لإرباك الجبهات الضاغطة على الحوثي في الساحل الغربي، وإذا لم تتحرك رئاسة الشرعية لإيقاف العبث الحزبي في تعز سيكون للأمر تبعات وخيمة، وسيتحرك كل السلفيين الذين خرجوا لدماج لنصرتها لنصرة السلفيين في تعز . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 13, 2018

واستطرد في تغريدة أخرى: “حزب الإصلاح فرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في اليمن، الجماعة التي فرخت كل الجماعات التكفيرية ومنها القاعدة وداعش وغيرها وغيرها جندت مئات من الحسابات في تويتر والفيس لوصف السلفيين بالإرهاب طريقة قديمة، ولازال مدد هذه الجماعات التكفيرية في اليمن تقف خلفه أيادي حزب الإصلاح”.

حزب الإصلاح فرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في اليمن، الجماعة التي فرخت كل الجماعات التكفيرية ومنها القاعدة وداعش وغيرها وغيرها جندت مئات من الحسابات في تويتر والفيس لوصف السلفيين بالإرهاب طريقة قديمة، ولازال مدد هذه الجماعات التكفيرية في اليمن تقف خلفه أيادي حزب الإصلاح . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 13, 2018

وتابع: “كنت ولازلت أعتقد أن النصر في الحرب على الحوثي مبدؤه القضاء على حزب الفجور والخيانة الحزب الطاعن في الأمة العربية حزب الإصلاح التكفيري الإخونجي، وأن بقاء هذا الحزب الماكر أعظم سبب في تأخير الحسم. لابد من الالتفات للشرفاء في الشمال الذين يملكون الصدق في محاربة الحوثي قبل الفوات”.