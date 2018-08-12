مسلحون يقتحمون محكمة بعدن اليمنية ويحررون مسجونًا بالقوة

حرَّر مسلحون مجهولون في مدينة عدن، جنوبي اليمن، متهمًا كان يخضع للتحقيق، بعد اقتحامهم لإحدى المحاكم في المدينة اليوم الأحد.

وقالت صحيفة “عدن الغد” المحلية إن المسلحين، الذين زعموا أنهم من المقاومة اليمنية، اقتحموا مبنى محكمة ونيابة مديرية البريقة، غربي عدن، وحرروا متهمًا كان يخضع للتحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في النيابة العامة قوله إن “المسلحين اقتحموا المبنى وأخذوا بالقوة متهمًا كان يخضع للتحقيق وغادروا”.

ولم تذكر الصحيفة هوية المتهم أو التهمة، التي كان يخضع للتحقيق من أجلها، إلا أنها أكدت أن المسلحين دخلوا وخرجوا من دون مواجهة أي مقاومة، ولم تتمكن القوة الأمنية التي تتولى حماية المقر من فعل شيء.