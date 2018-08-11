الخارجية الهندية توضح أسباب تأخر إصدار التأشيرات لليمنيين

أكدت وزارة الخارجية الهندية اليوم السبت، أنها ستقوم بحل مشكلة تأخر منح تأشيرات الدخول للمسافرين اليمنيين إليها، من مقر سفارتها المؤقت في جيبوتي.

وأشارت الخارجية الهندية، إلى أن الوكيل المساعد في الوزارة لقطاع الجزيرة العربية والخليج “تي ناجار باراساد”، أطلع السفير اليمني لدى الهند عبدالملك الإرياني، على أن “تأخر إصدار التأشيرات جاء نتيجة إشكالية حدثت بمقر السفارة المؤقت في جيبوتي”، وفق ما نقله موقع “عدن الغد” المحلي.

وأوضح المسؤول الهندي، أن “سفارة بلاده تعمل على إيجاد آلية مناسبة لتسريع إصدار التأشيرات”، مؤكدًا “تفهمهم الوضع الإنساني في اليمن“.

وكان الكثير من المرضى والمسافرين اليمنيين، قد اشتكوا من تأخر الحصول على تأشيرات الدخول إلى الهند من مقر السفارة المؤقت في جيبوتي.