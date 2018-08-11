غريفيث: محادثات اليمن المقبلة ستركز على الحكم الانتقالي ونزع السلاح

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إن المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستركز على اتفاق للحكم الانتقالي ونزع السلاح، في تصريحات نشرت اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات في جنيف في السادس من سبتمبر/ أيلول بشأن إطار عمل لمحادثات السلام وإجراءات لبناء الثقة، وفق رويترز.

وقال غريفيث لصحيفة الشرق الأوسط: “بشكل أساسي، نحن نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن وميليشيات الحوثي على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع”.

وأضاف: “سيتطلب ذلك اتفاقًا موقعًا من قبل الجميع يتضمن أولًا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية.. وثانيًا سيتطلب وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها”.

وقال إن المشاورات ستقود إلى مفاوضات مباشرة.

وقال غريفيث إنه ينبغي أن يشارك في مباحثات الحكومة الجديدة ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل العام الماضي، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال غريفيث: “مسألة مستقبل الجنوب لن يتم التفاوض بشأنها في هذه المشاورات، بل ستكون جزءًا من نقاش يمني في المرحلة الانتقالية”.