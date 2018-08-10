مقتل أحد مسؤولي حماية عبدالملك الحوثي في معارك الدريهمي

أعلنت قوات “ألوية العمالقة” الجنوبية في اليمن، اليوم الجمعة، أنّها قتلت قياديًا حوثيًا بارزًا، جنوبي محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، وهو الخبر الذي أكدته الميليشيات الانقلابية أيضًا.

وقالت، في بيان نشره موقعها الإلكتروني: إنّ “عبدالواحد عبدالله محمد الإبراهيمي، القيادي الحوثي البارز قُتل، أمس الخميس، برصاص قوات ألوية العمالقة، وسط مركز مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة”.

ووفق وكالة “الأناضول”، فإن القتيل من القيادات الحوثية الشابة، وهو أحد مسؤولي حماية زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وينتمي إلى محافظة صعدة، معقل الميليشيات شمالي البلاد.

بدورها، أكدت جماعة الحوثي مقتل الإبراهيمي، أمس الخميس، ونشرت صورًا له على مواقع تابعة لها، اليوم الجمعة.