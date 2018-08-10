“التحالف” يحقق في تعرض حافلة ركاب لأضرار نتيجة غارة جوية في صعدة

وجهت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، بالتحقيق في ما ذكرته منظمات إغاثية حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية، جراء عملية قام بها في مدينة صعدة أمس الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في التحالف أن “قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة ليوم الخميس 27/ 11/ 1439هـ الموافق 9/ 8/ 2018م، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية”.

‎وأكد المصدر أن “قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت”.

وأكد المسؤول التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء، أو وجود انتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.