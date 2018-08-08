طالب بالتحقيق مع نجل هادي.. من هو حافظ معياد المستشار الجديد للرئيس اليمني؟

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، تعيين حافظ فاخر محمد معياد، مستشارًا لرئيس الجمهورية رئيسًا للجنة الاقتصادية، ما أثار جدلًا واسعًا في اليمن.

واللجنة الاقتصادية التي سيترأسها معياد لجنة اقتصادية شكلها هادي مؤخرًا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وإنقاذ العملة المحلية من التدهور.

وما أثار الجدل في قرار الرئيس اليمني، أنه جاء عقب 6 أعوام من قرار أصدره هادي في العام 2012، قضى بإقالة معياد من إدارة المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، بسبب ما نشر حينها عن عمليات فساد واختلاس كبيرين يمارسها معياد.

ومعياد من الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وتربطه معه علاقة مصاهرة بحسب مصادر إعلامية يمنية، وهو من مواليد العام 1968 في صنعاء، بحسب ما كُتب على صفحته الشخصية في “فيس بوك”.

وفي عام 2004، عين صالح معياد مديرًا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) الذي أنشئ حينها، وبقي في منصبه ذلك حتى العام 2010.

وفي العام 2010، عين صالح، حافظ معياد، رئيسًا لما يعرف بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وهو المنصب الذي قالت وسائل إعلامية حينها إن معياد استخدمه في عمليات غسيل أموال لصالح الرئيس الراحل.

وكان معياد أيضًا أحد المشرفين على بطولة “خليجي 20” التي أقيمت في عدن عام 2010.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014، أي بعد الانقلاب الحوثي بـ3 أشهر والسيطرة على صنعاء، نشرت وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه صالح، خبرًا مفاده أن حافظ معياد طالب وقتها بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبته هو ونجل الرئيس هادي، “علنًا أمام الشعب اليمني”.

ونشرت مواقع إلكترونية يقال إنها ممولة من جلال، نجل هادي، أخبارًا تتهم فيها معياد بعمليات اختلاس وغسيل أموال وإهدار المال العام.

ووفقًا لما نشره موقع “المؤتمر نت” الناطق الإعلامي لحزب المؤتمر، وقتها، فإن معياد طالب مجلس النواب بتشكيل لجنة من رؤساء كتل الأحزاب ورؤساء كتل المحافظات في البرلمان وكذا مندوبين من هيئة مكافحة الفساد المحلية والدولية لمحاسبته هو وجلال هادي.

ولم يبق معياد كثيرًا في اليمن منذ ذلك الحين، حيث ظل متنقلًا في عواصم عربية وعالمية عديدة، فيما تتهمه صحف ومواقع يمنية بافتتاح وبناء وشراء عقارات وشركات عديدة في الكثير من الدول.