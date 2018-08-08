هادي يصدر أوامر رئاسية بتعيين وزير ومستشار

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارين رئاسيين، اليوم الأربعاء، يقضي أحدهما بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات، والآخر بتسمية مستشار جديد بالرئاسة.

وعيّن هادي نبيل حسن حسن الفقيه وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، خلفًا للوزير السابق عبدالعزيز جباري الذي قدم استقالته من منصبه في مارس/ آذار الماضي، كما عيّن مستشارًا له في الرئاسة حافظ فاخر محمد معياد، وكلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية.

يذكر أن حافظ معياد، وهو المدير السابق للمؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، كان الرئيس هادي أقاله من منصبه هذا في أبريل/نيسان من العام 2012؛ بسبب اتهامات وجهت له باختلاس مبالغ كبيرة لصالحه الشخصي.

ومعياد أحد الشخصيات التي كانت مقربة بشكل كبير من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعيّنه صالح مديرًا للمؤسسة الاقتصادية العسكرية في عهده، وبقي في منصبه ذلك حتى تمت إقالته في العام 2012.