بالصور والفيديو.. الاحتجاجات تتواصل في عدن ضد الحكومة اليمنية

تتواصل الاحتجاجات الشعبية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مطالبة “برحيل الحكومة اليمنية“، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتزامن مع الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

ورفع المئات من المتظاهرين، وسط شارع مدينة المعلا، لافتات منددة بارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الضرورية، في عدن والمحافظات المجاورة، وسط ترديد هتافات مناوئة للحكومة اليمنية، تدعو إلى رحيلها.

وتشهد مدينة عدن، منذ مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجات شعبية في معظم مديرياتها، بعد دعوات أطلقها ناشطون يمنيون، احتجاجًا على الحالة المعيشية الصعبة التي يعانيها اليمنيون، دون أي محاولات حكومية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.





وتعقدت الحالة المعيشية لليمنيين، مع انهيار الريال اليمني، ووصوله إلى أكثر من 550 ريال، مقابل دولار أمريكي واحد، وإسهامه المباشر في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى قرابة 100%، وبلوغ الزيادة في معظم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى 100%.