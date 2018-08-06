التحالف العربي: نخوض حربًا ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، باليمن، العقيد تركي المالكي إن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية باليمن كتنظيمي القاعدة في جزيرة العرب، وداعش الإرهابي، والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وأضاف المالكي في بيان للتحالف نشرته وكالة الانباء السعودية “واس” فجر اليوم “تابعنا ما تم نشره اليوم(الإثنين) بوكاله اسوشيتد برس بعنوان “حرب اليمن تربط الولايات المتحدة ، الحلفاء والقاعدة.. إن ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة”.

وأكد المالكي أنه كان الأولى بكاتبة التقرير تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب .

وقال الملكي إن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم.

وأكد أن التحالف سيستمر في التعاون مع الأشقاء والأصدقاء “في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيمي القاعدة بجزيرة العرب، وداعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .”

وكان تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” زعمت فيه أن التحالف العربي قد أبرم “اتفاقات سرية” مع تنظيم القاعدة في اليمن.

وزعمت الوكالة أن “التحالف دفع الأموال لتنظيم القاعدة مقابل خروج عناصره من مناطق سيطروا عليها في اليمن”.