السعودية تقدم منحة شهرية لليمن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

السعودية تقدم منحة شهرية لليمن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم إمداد محطات الكهرباء في اليمن بمشتقات نفطية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهريًا؛ وذلك لضمان عمل تلك المحطات على مدار الساعة.

وأكد جابر عبر حسابه على “تويتر”، أن المنحة التي أتت بناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستساعد الحكومة الشرعية على رفع المعاناة عن الشعب اليمني الناتجة عن ممارسات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وأوضح السفير السعودي أن المنحة ستساعد كذلك على تحريك عجلة الاقتصاد اليمني عبر تقليل التضخم، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز سعر صرف الريال اليمني.

وتشهد محافظات يمنية عدة انقطاعًا متكررًا للكهرباء؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وقدمت السعودية العام الماضي منحة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار، دعمًا للريال اليمني الذي شهد تراجعًا في سعر صرفه أمام الدولار، كما قدمت الرياض عام 2012 وديعة نقدية بقيمة مليار دولار لدعم العملة اليمنية.

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