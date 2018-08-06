السعودية تقدم منحة شهرية لليمن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم إمداد محطات الكهرباء في اليمن بمشتقات نفطية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهريًا؛ وذلك لضمان عمل تلك المحطات على مدار الساعة.

وأكد جابر عبر حسابه على “تويتر”، أن المنحة التي أتت بناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستساعد الحكومة الشرعية على رفع المعاناة عن الشعب اليمني الناتجة عن ممارسات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

صدرت توجيهات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز و #ولي_عهده الامين بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة،لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 6, 2018

وأوضح السفير السعودي أن المنحة ستساعد كذلك على تحريك عجلة الاقتصاد اليمني عبر تقليل التضخم، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز سعر صرف الريال اليمني.

منحة #المشتقات_النفطية ب(٦٠) مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزز وتحسن #سعر_صرف_الريال_اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 6, 2018

منحة #المشتقات_النفطية ب(٦٠) مليون دولار ستخفض عجز موازنة الحكومة اليمنية وتمكنها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية،وتحرك عجلة الاقتصاد اليمني وتقلل التضخم،وستوفر عملة صعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 6, 2018

وتشهد محافظات يمنية عدة انقطاعًا متكررًا للكهرباء؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وقدمت السعودية العام الماضي منحة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار، دعمًا للريال اليمني الذي شهد تراجعًا في سعر صرفه أمام الدولار، كما قدمت الرياض عام 2012 وديعة نقدية بقيمة مليار دولار لدعم العملة اليمنية.