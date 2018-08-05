شركة الانترنت اليمنية المنتظرة “عدن نت” تنفي تحديد موعد لبيع الشرائح

نفت شركة عدن نت، التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات، في اليمن، اليوم الأحد، ما تردد عن بدئها بيع الشرائح وتفعيلها بشكل فوري.

وقالت الشركة على صفحتها بفيسبوك “نحن لم نعلن ابدا عن اي موعد حتى الان لبيع الشرائح في صفحاتنا الرسمية .وقمنا بانزال هذا التنوية كي لاتقوموا بالذهاب لمراكز الخدمة دون جدوى”.

تنويه هامنحن لم نعلن ابدا عن اي موعد حتى الان لبيع الشرائح في صفحاتنا الرسمية .وقمنا بانزال هذا التنوية كي لاتقوموا بالذهاب لمراكز الخدمة دون جدوى . Posted by Adennet on Saturday, August 4, 2018

وحتى الآن لم تحدد الشركة موعدا محددا فيما ينتظر اليمنيون في المناطق المحررة خدماتها المرتقبة.

وبعد أشهر من الانتظار ينظر إلى شركة “عدن نت” على أنها ستحرر “الشرعية” للمرة الأولى من التبعية للشركة التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من تحرر عدن من الميليشيات الموالية لإيران.