إصابة مسؤول أمني في كمين مسلح بالمحفد جنوب اليمن‎

تعرض قائد قوات التدخل السريع في مديرية المحفد، العقيد جمال لكمح، الجمعة، لمحاولة اغتيال في كمين مسلح بمحافظة أبين جنوبي اليمن، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ومقتل أربعة من مرافقيه.

وقال مصدر لوكالة الأناضول: إن “مسلحين أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها لكمح ومرافقوه”، مضيفًا أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة في محافظة شبوة حيث كانت حالته خطرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي على محاولة الاغتيال.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ينشط في محافظة أبين، نظرًا لتضاريسها الجبلية التي تربط المحفد التابعة للمحافظة مع مديرية الصعيد بشبوة. ‎