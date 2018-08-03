التحالف العربي يفند المزاعم حول مسؤوليته عن سقوط مدنيين في الحديدة

حمّل المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الميليشيات الحوثية مسؤولية مقتل مدنيين في قصف مستشفى بمدينة الحديدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم التحالف، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.

كما استنكر التقارير الأممية التي حمّلت التحالف مسؤولية سقوط المدنيين، مشيرًا إلى أن تلك التقارير غير دقيقة نظرًا لأن المؤسسات التي تصدرها ليس لديها مراقبون على الأرض.

وأوضح أن “التحالف العربي أطلق عمليات إنسانية في اليمن ووصل عدد المستفيدين إلى 5 ملايين شخص”.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن التحالف قام بتطوير كثير من قواعد الاشتباك، نظرًا لطبيعة العمليات العسكرية، مشددًا على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن، وفق ما نقل موقع قناة العربية.

وقال المالكي: إن اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء، مؤكدًا على أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي تضر باليمنيين والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هناك 22 مليون يمني تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وشدد العقيد تركي المالكي على أن التحالف مستمر في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي من قبضة الميليشيات.