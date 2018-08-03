مقتل 23 مسلحًا حوثيًا وأسر 3 في محافظة الجوف اليمنية

قُتل 23 حوثيًا وأسر 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر معارك مع الجيش اليمني في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية شمال اليمن.

وقال متحدث عسكري يمني: إن الجيش قد صد هجومًا عنيفًا لميليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب التابعة للجوف.

وأشار المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد عبدالله الأشرف، إلى أن هجوم الحوثيين كان استباقيًا، بينما كان الجيش يستعد لهجوم كبير على مواقع الجماعة، وفق وكالة الأناضول.

وتابع الأشرف أن “قوات الجيش أفشلت الهجوم، وانتشلت 23 جثة لمسلحين حوثيين، وأسرت ثلاثة آخرين، فيما أصيب جنديان من الجيش”.