اليمن.. مسلحو القاعدة يهاجمون مقرًا لقوات الحزام الأمني في أبين وتفجير يستهدف آلية أمنية

شن مسلحون من تنظيم القاعدة، في وقت متأخر من ليل الخميس، هجومًا على مقر قوات الحزام الأمني في مديرية “المحفد” التابعة لمحافظة أبين جنوبي اليمن، فيما انفجرت عبوة ناسفة زرعت في أحد الآليات الأمنية بمديرية لودر في ذات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن “مسلحين مفترضين من تنظيم القاعدة هاجموا مقر قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد ما أدى إلى اندلاع اشتباكات”.

وأفاد سكان محليون بأن الاشتبكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي مديرية لودر في محافظة أبين أيضًا، انفجرت عبوة ناسفة مساء الخميس في طقم تابع لقوات الأمن العام.

وأكدت مصادر محلية أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وما زال عناصر لتنظيم القاعدة يتواجدون في محافظة أبين، حيث معقلهم الرئيسي، ولم تشهد المحافظة ضربات جوية أمريكية ضد التنظيم منذ أشهر.