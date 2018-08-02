لليوم الثاني.. مسلحون يقطعون طريقًا حيويًا بعدن (صورة وفيديو)

يواصل مسلحون قبليون في العاصمة اليمنية المؤقتة “عدن” قطع طريق رئيسي وحيوي في المدينة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية قضية قتل تمت قبل نحو 3 أشهر.

وقطع مسلحون قبليون، مساء أمس الأربعاء، طريق الجسر الرئيسي الذي يربط مديريات خورمكسر والمنصورة والبريقة بعدن جنوب البلاد، ونصبوا متارس وحواجز ومنعوا حركة السيارات؛ ما أدى إلى شلل كلي في تلك المنطقة.

ويطالب المسلحون القبليون بتسليم قتلة نجل رجل أعمال يدعى عوض عبدالحبيب اليافعي الذي قُتل برصاص مسلحين مطلع شهر مايو / أيار الماضي في منطقة بئر أحمد غربي المدينة، على خلفية نزاع على قطعة أرض.

ويتهم المسلحون وزير الداخلية اليمني بالإفراج عن المتهم الأول ضمن 4 متهمين متورطين في الجريمة، مشيرين إلى أن وزير الداخلية أحمد الميسري رفض الجلوس معهم منذ يوم أمس.

وكان الميسري قال، في تصريح سابق، إنه تم ضبط المتهمين في تلك الحادثة، وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة والقضاء ليأخذ القانون مجراه، لكن المسلحين الذين يتبعون ذوي المجني عليه يقولون إن الميسري أفرج عن المتهم الأول دون حكم من المحكمة.

وتسبب قطع الطريق بتعطيل الحركة كليًا في محيط جولة كالتكس بحي المنصورة، فضلًا عن شلل جزئي في حركة المرور في المناطق المجاورة، لاسيما وأن طريق الجسر إلى جانب طريق العريش الشرقي هما الطريقان الوحيدان اللذان يربطان النصف الجنوبي لمدينة عدن بنصفها الشمالي.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية حول هذه الواقعة التي تسببت بتعطيل أعمال الكثير من الموظفين يوم الخميس، وهو الأمر الذي أثار جدلًا وتذمرًا واسعيْن في صفوف أهالي المدينة الذين وصفوا الحكومة ومؤسساتها الأمنية بالفشل في احتواء أزمة لا ترقى إلى التعقيد ولا تتحمل التأخير في معالجتها.

فيما عبّر ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي عن استيائهم لوصول حال مدينة عدن إلى هذا المستوى من التسيب والفوضى والعشوائية، التي تهدد السلم الاجتماعي.