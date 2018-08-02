وزير الإعلام اليمني يكشف تفاصيل ضبط شحنة مخدرات لبنانية قبل وصولها للحوثيين

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، تفاصيل ضبط شحنة مخدرات مهربة في مدينة مأرب كانت في طريقها للحوثيين في مدينة صنعاء.

وبيّن الإرياني، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الشحنة كانت تحوي مخدرات، وأن “أجهزة الأمن في مدينة مأرب ضبطت الشحنة التي كانت مغلّفة على شكل القهوة، ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء”.

١-أجهزة الأمن في مدينة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه" ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة صنعاء#المليشيا_الحوثية_اداة_ايران pic.twitter.com/hPeZ171EhG — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 2, 2018

وعلّق الإرياني على ذلك بالقول:”لا يقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيات الحوثية على السلاح النوعي، والصواريخ الباليستية فقط، فهي تُزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيون بدورهم بغسل أدمغة عناصرهم، والسيطرة عليهم، والزج بهم في جبهات القتال خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة”.

٢-لايقتصر الدعم الذي تقدمه ايران للمليشيا الحوثية بالسلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط،فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدره التي يستخدمها الحوثيين بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال خدمة للمشروع الايراني في المنطقة#المليشيا_الحوثية_اداة_ايران pic.twitter.com/UkwkfO96H3 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 2, 2018

يذكر أن تقارير إعلامية عديدة سبق وكشفت عن تجارة حزب الله اللبناني بالمخدرات، وعلاقته بكبار المهربين، خاصة في منطقة سهل البقاع، حيث توفر له هذه التجارة ملايين الدولارات سنويًا.