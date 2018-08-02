للمرة الأولى ..خسائر فادحة في صفوف الفرقة الخاصة بحماية عبدالملك الحوثي

تكبَّدت الفرقة الخاصة بحماية زعيم الميليشيا الانقلابية باليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، خسائر فادحة إثر المعارك الدائرة في محافظة صعدة معقل الجماعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “المشهد” اليمني عن مصادر مطلعة، أن الميليشيا الانقلابية دفعت وللمرَّة الأولى بأفراد حماية زعيم الحوثيين إلى المعركة، مشيرة إلى أن كثيرًا من أفراد تلك الكتائب قد لقوا مصرعهم في العمليات العسكرية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل أيام، تدمير مواقع لصواريخ باليستية تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ويسعى الجيش اليمني للتقدّم نحو مدينة صعدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، والتي يسيطر الحوثيون عليها منذ مايو/ أيار 2011، ويتخذونها معقلًا لهم.