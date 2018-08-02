منسقة أممية: ملايين اليمنيين يأكلون وجبة طعام واحدة كل يومين

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إن ملايين اليمنيين يعتمدون على وجبة طعام واحدة كل يومين.

وأوضحت غراندي في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، اليوم الخميس أن” 8.4 مليون من اليمنيين، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وأن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين”.

وأضافت أنه “لا يتوفر لكثير من الأسر اليمنية سوى وجبتين كل أسبوع”.

وحول مواجهة مرض الكوليرا قالت المسؤولة الأممية ” لدينا شركاء شجعان على الخطوط الأمامية يفعلون كل ما يمكن لمنع تفشي الكوليرا والاستعداد والاستجابة للوباء إذا حدث” لافتة إلى أن “الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، والعملية الإنسانية هناك هي الأكبر في العالم أيضًا”.

وأشارت غراندي إلى أن” 75 % من كل المدنيين في اليمن، يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى في العالم”.

وأكدت على ضرورة وقف القتال بين الأطراف المتصارعة، والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.