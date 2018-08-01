عرس باذخ لنجل حميد الأحمر في السعودية يغضب اليمنيين (فيديو وصور)

وصف نشطاء يمنيون عرس نجل الزعيم القبلي والقيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني حميد الأحمر بالباذخ، لما صرف فيه من أموال، فيما يعاني كثير من اليمنيين الجوع والظروف الصعبة جراء انقلاب الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على البلاد.

وأقيم حفل العرس المشترك بين إبراهيم نجل الأحمر، وسيف نجل جازم الحدي، في مدينة جدة السعودية، الأحد الماضي بحضور رسمي جمع السفير الأمريكي لدى اليمن المقيم في السعودية، بكبار المسؤولين السياسيين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جحم الحضور الكبير، وفخامة القاعات، وطاولات الطعام التي تجمهر حولها المدعوون.

عرس ابن حميد الاحمر في السعودية . pic.twitter.com/eOddFGHKCp — S.Y.A.Q. (@saeedyaq) August 1, 2018

عرس ابن حميد الاحمر في السعودية . pic.twitter.com/IvJ1hqKBo3 — S.Y.A.Q. (@saeedyaq) August 1, 2018

ولفت الناشطون إلى أن أسرة الأحمر بذلت أموالًا طائلة في هذا الحفل، تخطت عشرات ملايين الريالات السعودية، مستنكرين كل هذا الصرف الباذخ خلال ليلة واحدة.

وقال متابعون للعرس إن التكلفة الباهظة، توزعت بين تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق الضخمة، إضافة إلى الهدايا ومستحقات التغطيات الإعلامية.

وفي تعليق على العرس المثير قال معلق يمني اختار اسم محمد عفاش “أكثر من 3 ملايين ريال سعودي تكلفة عرس أولاد حميد الأحمر والشعب يموت جوعًا، أين أنتم يا من خرجتم في 2011؟ لافتح الله عليكم أنتم وصاحب الصندقة”.

واستفاض معلق يمني غاضب في الحديث قائلًا: “عرس خيالي وبذخ مفرط.. خدع حميد الأحمر الشعب اليمني كله حينما قال له ذات يوم في 2011 إنه وبإسقاط الدولة اليمنية سيذوق الشعب (الشهد)… سقطت الدولة وسقط الشعب اليمني وتدمرت أحلامه، وتشردت الناس وباتت اليوم تبحث عن مأوى، أما حميد ومن معه فروا بأموال الشعب وهاهم اليوم يتهنون بها.. مابين قصر وآخر يتنقل حميد ومن معه وما بين ألم وآخر يتقافز اليمنيون كجراد تشويه نار حارقة، لقد خدعكم حميد ومن معه… من عزومة حميد الأحمر الأخيرة، عزاء للوطن الذي أضعناه حينما صدقنا حميدًا ومن معه”.

وفي السياق نفسه جاء تعليق الناشط أبو أحمد الذي كتب “لا بارك الله لهم ولا بارك عليهم، الناس يموتون داخل اليمن من القهر والجوع والأمراض، وهؤلاء اللصوص وأبناؤهم ينفقون الملايين على وليمة عرس في بلاد الغربة، ووطنهم يحترق بسبب خلافاتهم على السلطة، عليكم غضب الله يا آل الأحمر ولعناته”.

معركة ذات الملاعق

وعلّق أبوعلي حميد الدين على أحد مقاطع العرس ساخرًا بالقول “معركة ذات الملاعق أول ما شفت الفيديو اعتقدت أنه للحجاج بالحرم المكي وطلع إنه عرس نجل حميد الأحمر الأبطال في الجبهات واللصوص يحتفلون ويعرسون”.

معركة ذات الملاعق

أول ما شفت الفيديو اعتقدت انه للحجاج بالحرم المكي وطلع انه عرس نجلي حميد الاحمر

الأبطال في الجبهات واللصوص يحتفلوا ويعرسوا pic.twitter.com/tBisUQGbtS — ابو علي حميدالدين (@fMFKHNznz28nLOY) August 1, 2018

وتبعه المدون ناصر الأحرق وكتب “هذه ليست تغطية للعمرة والحج في الحرم المكي، إنها صورة للحاضرين في عرس ابن الشيخ حميد الأحمر في جدة، لاحول ولا قوة إلا بالله، الجرحى من أبناء الجيش يعانون الأمرّين وهؤلاء يتنعمون بخيرات الشعب قاتلكم الله أيها الفسدة”.