ظهور جديد لطارق صالح بكامل جهوزيته العسكرية (صورة)

ظهر العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في اليمن، اليوم الأربعاء، في صورة جديدة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن العميد طارق صالح كان لحظة التقاط الصورة في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة اليمنية.

وظهر صالح مرتديًا زيه العسكري وبدت عليه الجهوزية العسكرية الكاملة حيث كان يرتدي حامل الرصاص وكان ممتشقًا سلاحًا رشاشًا ويحمل على جنبه هاتفًا لاسلكيًا.

ونشر حساب منسوب للصحفي نبيل الصوفي الصورة معلقاً عليها بالقول: “تعيد تهامة تعريف ملامحنا.. وترتيب مشاعر الوطن ومشاريع السياسة.. على شاطئها وترابها وتحت شمسها نعيد بناء ذاتنا الوطنية.. زرنا جريحا ومن بعيد سمعناه يقول للاطباء وهم يكشفون جرحه: “مابش كسر.. غير شظايا خرجوها اشتي ارجع”.

وأضاف: “حرب الحوثي ليست اختيارا.. والنصر عليه ليس مجرد خيار”.