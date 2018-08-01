شاهد اللقطات الأولى من أول أحياء الحديدة بعد تحريره (فيديو)

وثقت قوات ألوية العمالقة الجنوبية تحريرها لأول أحياء مدينة الحديدة اليمنية في مقطع فيديو أظهر استعداد القوات المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي بإسناد من التحالف العربي، للتقدم نحو انتزاع بقية أحياء المدينة من أيدي الحوثيين.

ويُظهر المقطع المصور تمركز ألوية العمالقة الجنوبية داخل مدينة الحديدة، بعد إعلانهم ، أول أمس الاثنين، السيطرة على حي المنظر وساحة العروض وأجزاء كبيرة من المطار الجوي، مشيرين أنه لا يفصل القوات سوى مسافة قليلة من كورنيش الحديدة.

وأكد المركز أن ألوية العمالقة دفعت تعزيزات كبيرة استعدادًا لانطلاق معركة حاسمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لافتًا إلى أنه تم دعم القوات بمعدات عسكرية فريدة من نوعها وحديثة تعجز ميليشيات الحوثي عن الوقوف أمامها أو محاولة التصدي لها.