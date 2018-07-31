الحوثيون يعلنون وقفًا أحاديًا للعمليات العسكرية البحرية لأسبوعين

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء وقفًا أحادي الجانب للعمليات العسكرية البحرية يبدأ منتصف الليل، ويستمر مدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا”، في صفحته بموقع “تويتر”، إن وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) رحبت بالهدنة التي أعلن عنها في وقت سابق اليوم.

وستبدأ الهدنة بحسب الحوثي الساعة 12 لهذه الليلة حتى الساعة 12 ليلًا من يوم الأربعاء ليوم 15 أغسطس/آب القدم، مضيفًا أن الهدنة قابلة للتمديد إن قوبلت بخطوات من التحالف.

وأوضح الحوثي أن “هذه المبادرة تشمل جميع الجبهات، إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة التحالف”.

وأردف: “نأمل أن يتم ذلك من قبل التحالف، إن كانوا فعلًا يريدون السلام للشعب اليمني، الذي عانى وما زال من الحصار والعدوان، والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية”.

وهاجمت الجماعة، الأربعاء الماضي، ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب، قبالة ميناء الحديدة اليمني غرب البلاد، ما دفع الرياض إلى تعليق مرور شحنات النفط من المضيق، وأثر سلبيًا على أسعار النفط في السوق العالمية.

وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة تهديدات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مثل تهديد أمن المضائق في المنطقة أحد أبرز محاورها.

وسبق وأن أعلنت الحكومة تمسكها بضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها غرب، قبيل الدخول في أي مفاوضات.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مؤخرًا، عن مبادرة لحل الوضع في محافظة الحديدة، قبيل الدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة اليمنية بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في تصريحات سابقة، إن من أبرز بنود هذه المبادرة: “الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية”.

وترفض جماعة الحوثي الانسحاب من محافظة الحديدة، وترغب في إشراف أممي على الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.