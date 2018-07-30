ألوية “العمالقة” تسيطر على أول أحياء مدينة الحديدة

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للقوات الشرعية في اليمن المسنودة بقوات التحالف العربي، يوم الإثنين، سيطرتها على أول أحياء مدينة الحديدة غرب البلاد، فيما أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية باليمن أن ميليشيات الحوثي تعرقل حركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة.

وقال المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة، إن القوات باتت على مقربة كبيرة من مدينة الحديدة، مؤكدًا سيطرة قوات العمالقة على حي المنظر وساحة العروض وأجزاء كبيرة من المطار الجوي ولا يفصلها سوى القليل من كورنيش الحديدة.

وأكد المركز أن ألوية العمالقة دفعت تعزيزات كبيرة استعدادًا لانطلاق معركة حاسمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لافتًا إلى أنه تم دعم القوات بمعدات عسكرية فريدة من نوعها وحديثة تعجز ميليشيات الحوثي عن الوقوف أمامها أو محاولة التصدي لها.

في الأثناء أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي باليمن، العقيد ركن تركي المالكي ، أن السفينة ELISSEOS اصطدمت بقاع القناة أثناء دخولها ميناء الحديدة، مضيفًا أن ميليشيات الحوثي تعرقل حركة الملاحة البحرية في الميناء.

وأضاف المالكي أن عناصر الحوثي المشغلين لميناء الحديدة تسببوا بسوء إدارته، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة قد يؤدي لكارثة بيئية تؤثر على جاهزيته، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي تعطل دخول المواد الغذائية للميناء مما يزيد معاناة المواطنين اليمنيين.