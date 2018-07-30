الجيش اليمني يسيطر على مواقع ومرتفعات جبلية قرب السعودية

سيطر الجيش اليمني على مواقع وسلاسل ومرتفعات جبلية، في مديرية “كتاف والبقع”، بعد معارك مع مسلحي جماعة “الحوثي“، في محافظة صعدة شمال البلاد، قرب الحدود السعودية.

وقال قائد اللواء 83 مشاة، العميد رداد الهاشمي، مساء اليوم الإثنين، إن “قوات الجيش تمكنت من تحرير واديي الخراشب، والسوائل، وصولًا إلى تحرير سلسلة جبال الرصيفات، المطلة على منطقة السائلة وعلى وداي آل بو جبارة” في المديرية نفسها.

وأشار وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إلى أن القوات نجحت كذلك في السيطرة على “مرتفعات الطير”، لافتًا إلى أنها “تُعد أعلى المرتفعات الجبيلة في مديرية كتاف والبقع”.

وأضاف الهاشمي أن “عملية السيطرة على تلك المناطق تمت بوساطة هجوم شنه الجيش من محورين، الأول باتجاه منطقة البقع شرق المديرية، والآخر باتجاه مركز المديرية”.

وأوضح أن “المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وعدد من الأسرى في صفوف مسلحي الحوثي”، دون أن يحدد عددهم، ودون ذكر أي تفاصيل عن توقيت هذه المعارك.

وفتح الجيش اليمني منذُ قرابة عامين، جبهتين بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، في مديريتي “باقم”، و”كتاف والبقع” الحدوديتين مع السعودية، ثم أتبعها في الأشهر الأخيرة، بـ4 جبهات أخرى توزعت بمديريات الظاهر ورازح، وشذاء والحشوة.