مقتل 36 حوثيًا بمعارك عنيفة في البيضاء

قال الجيش اليمني، مساء الأحد، إن 36 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم كما اصيب 50 آخرون بمعارك عنيفة في محافظة البيضاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تصريحا لمصدر عسكري، فال إن “معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي، في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء”.

وأضاف المصدر إن “المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٣٦ مسلحاً من الحوثيين، وجرح نحو ٥٠ آخرين، من دون إشارة لخسائر الجيش”.

وفي الإطار ذاته تمكنت الفرق الهندسية بالجيش اليمني بالتعاون مع التحالف العربي في محافظة حجة، من إتلاف ٥١٥١ لغمًا وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأنواع زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة بمديريتي ميدي و حيران.