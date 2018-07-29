إعادة فتح طريق استراتيجي بين اليمن وسلطنة عُمان

قامت السلطات في محافظة حضرموت، اليمنية، اليوم الأحد، بإعادة فتح طريق استراتيجي، يربط بين اليمن وسلطنة عمان، أغلق قبل عامين، بسبب الظروف الأمنية.

وقال محافظ حضرموت،اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن إعادة فتح طريق “الضبة” الدولي، “تم بعد استتباب الأمن، وتقلص حدة التهديدات من قبل بقايا العناصر الإرهابية، بفضل جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وجهود التحالف العربي لدعم الشرعية”.

وأضاف “طريق الضبة الدولي ظل مغلقًا أمام حركة المركبات بسبب الأوضاع الأمنية والإجراءات الاحترازية، لتأمين المنشآت النفطية التي تقع على الطريق من أي عمل إرهابي محتمل”.

وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أن طريق “الضبة” سيفتح يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى التاسعة مساء لجميع السيارات، عدا مركبات الشحن.

ويقع على الطريق ميناء الضبة النفطي، الذي توجد به خزانات تتسع لنحو ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل من النفط الخام الواصل من حقول النفط الواقعة في هضبة حضرموت.