مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي أثناء محاولة اختطاف شاب يمني

لقي 9 من عناصر مليشيات الحوثي، مصرعهم، وأصيب آخرون، السبت، أثناء محاولة اختطاف شاب يمني، بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر يمنية، أن مسلحي الحوثي، حاولوا اختطاف شاب في عزلة زبيد، بمديرية السبرة، جنوب شرق المحافظة، قبل أن يواجههم الشاب بسلاحه، ويصيب مسلحين اثنين منهم، لينسحب المسلحون الحوثيون، ويتطوع المواطنون لنقل الجريحين إلى مدينة إب، لتلقي العلاج.

ونقل موقع “وكالة خبر” المحلي، عن مصادر محلية قولها، إن الحوثيين عادوا مرة أخرى لاختطاف الشاب، بعد تعزيز قواتهم بعربة عسكرية وعربة أخرى مدرعة، غير أن العربة العسكرية سقطت من أعلى منحدر جبلي، خلال طريقها إلى قرية الشاب، وقتل في الحادثة قيادي حوثي يدعى “أبو حرس” واسمه محمد النجار، ومعه ثمانية آخرون.

وبحسب المصادر، فإن القوة العسكرية الحوثية المتبقية، عادت إلى معسكر “الحمزة” الواقع في منقطة “قاع الجامع”، بمديرية السبرة.

واختطفت مليشيات الحوثي، خلال العام الماضي، 5 آلاف و347 مواطناً يمنياً، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووزعتهم على سجون متفرقة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “رابطة أمهات المختطفين” المحلية.