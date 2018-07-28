قرقاش: العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثيين “موجِّه وتابع”

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، أن هناك “علاقة بين التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز، وبين اعتداءات ميليشيات الحوثيين المدعومة من طهران ضد الملاحة في البحر الأحمر”.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”:” لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر”، مضيفًا أنها “علاقة بين الموجّه والتابع”.

وأردف الوزير الإماراتي:”أدركنا طبيعة الخطر الحوثي، وواجهناه”.