بعد زيارة استمرت 3 أيام.. المبعوث الأممي لليمن يغادر صنعاء

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليختتم بذلك زيارة استمرت 3 أيام، عقد خلالها لقاء مع زعيم ميليشيا “الحوثيين”، وآخر مع قيادات حزب “المؤتمر” في صنعاء.

وغادر المبعوث الأممي المطار عند الساعة 15 بالتوقيت المحلي (12:00 تغ)، ولم يدل بأي تصريح للصحفيين الذين تواجد عدد منهم في مطار صنعاء.

ومن المرجح أن يتجه غريفيث إلى العاصمة عمان (حيث مقر عمله)، حسبما تحدث مسؤول في مطار صنعاء، وفق الأناضول.

ووصل المبعوث الأممي يوم الأربعاء الماضي، صنعاء، في مساعٍ جديدة للأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات لحل الأزمة في البلاد، ووقف التصعيد العسكري وانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة، غربي اليمن.