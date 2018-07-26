التحالف العربي يتهم الحوثيين بتعطيل دخول 3 سفن إلى ميناء “الحديدة”

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، جماعة “الحوثي”، بـ”تعمد تعطيل” دخول ثلاث سفن، إلى ميناء الحديدة.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، قوله، إن “الميليشيا بميناء الحديدة تتعمد تعطيل تفريغ السفينتين OMNIYAH وAMITY، المحملتين بالقمح منذُ 12 يومًا”.

وأضاف أن “ميليشيا الحوثي بميناء الحديدة تتعمد تعطيل دخول سفينة CARPE DIEM II، التي تحمل الجازولين منذُ 32 يومًا”، ولم يذكر متحدث التحالف، الجهات التابعة لها هذه السفن.

وأشار إلى أن هناك 5 سفن تتواجد بميناء “الحديدة”، و4 أخرى بانتظار الدخول للميناء، موضحًا أن التحالف أصدر 4 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.